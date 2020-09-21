Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 20.09В России 1 103 399+6 148В мире 30 685 001+278 804

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на 03:00 мск понедельника выросло до 7 001 273 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, от связанных с вирусом заболеваний в США скончались 204 118, излечились 4,24 млн.

В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания при 87,9 тыс. умерших и 4.39 млн поправившихся.

На третьем месте Бразилия с 4,54 млн заразившихся, 136,89 тыс. скончавшихся и 3,85 млн вылеченных.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31 млн 220 тыс. 096 инфицированных. Умер 964 тыс. 761 человек, поправились более 7,4 млн.

Коэффициент смертности на млн жителей планеты составил на 03:00 мск понедельника 123,8. В США на 1 млн населения скончались 616 человек, Индии - 64, Бразилии - 643.

США Дональд Трамп

Новости

Предполагаемый отправитель посылки Трампу с ядом задержана в США

Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ

Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ

Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

На борту севшего на мель в Финляндии парома находились 11 россиян

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Массовые задержания начались в Минске

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

На акцию оппозиции в Минске пришло около 50 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');