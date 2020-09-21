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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
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В Индии вновь открыли Тадж-Махал и школы, несмотря на угрозу COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мавзолей Тадж-Махал и ряд школ в Индии в понедельник возобновляют работу, несмотря на стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти страны.

По их данным, при посещении Тадж-Махала необходимо соблюдать строгие правила по борьбе с коронавирусом, в том числе социальную дистанцию.

Уже в понедельник мавзолей, которой не работал с середины марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, успели посетить сотни человек. Допустимое ежесуточное количество посетителей ограничено до 5 тыс. человек, что составляет четверть от обычного числа гостей до пандемии.

Как сообщают СМИ, с понедельника в Индии разрешили на добровольной основе возобновить работу школ для учеников в возрасте 14-17 лет. При этом власти большинства индийских штатов считают, что открывать школы слишком рано.

Индийская пресса отмечает, что в некоторых штатах, где возобновление работы образовательных учреждений одобрено, сами школы отказались проводить занятия.

Более того, родители учеников настороженно отнеслись к решению о начале занятий. Так, в одной из деревенских школ на северо-востоке штата Ассам из 400 учеников на занятия в понедельник пришли только восемь.

СМИ напоминают, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся. Индия занимает второе место в мире по общему числу заболевших после США.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 сентября число диагностированных заражений в стране превышает отметку в 5,4 млн. При этом более 87,9 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в Индии фиксируется самый высокий показатель выздоровевших - свыше 4,3 млн.

Хроника 09 января – 21 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Тадж-Махал Индия Коронавирус

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