Путин предложил юридически запретить размещать оружие в космосе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия предлагает ведущим космическим державам заключить соглашение на юридическом уровне запрещающее размещение оружия в космосе или применение силы к космическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы применения силы в отношении космических объектов", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Кибербезопасность

Российский президент также призвал обсудить на площадке ООН вопросы кибербезопасности.

"Вопросы кибербезопасности, применение передовых цифровых технологий заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность", - сказал Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

Президент РФ обратил внимание, что цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски.

Он подчеркнул, что важно учиться использовать новые технологии во благо человечества и найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами.

По мнению Путина, также важно прийти к совместному согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы. "Причем с точки зрения не только военной технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения", - заметил президент РФ.