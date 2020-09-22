Президент РФ назвал первоочередным вопрос продления договора об СНВ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Продление договора РФ и США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года, это первоочередной вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН.

"Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, иногда называется СНВ-3 - ИФ), истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Президент РФ добавил: "Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира, до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США".

Путин заметил: "К сожалению, пока мы не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников".

Президент РФ отметил, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

"Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - считает Путин.

Россия, по его словам, приложит все усилия, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности.

"Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.