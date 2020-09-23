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ФБР предупредило о планах "иностранных субъектов" дискредитировать выборы в США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) предупредили, что "иностранные субъекты" могут распространять дезинформацию о результатах выборов 2020 года.

"Возросшее использование почтовых бюллетеней из-за протоколов COVID-19 может привести к тому, что у чиновников будут неполные результаты в ночь выборов", - говорится в совместном заявлении агентств.

Отмечается, что "иностранные субъекты и киберпреступники" могут использовать время, необходимое для подтверждения и объявления результатов выборов, для распространения дезинформации, "которая включает сообщения о давлении на избирателей, кибератаках, направленных на избирательную инфраструктуру, манипуляциях или подделке бюллетеней".

Целью таких действий будет попытка "дискредитировать избирательный процесс и подорвать доверие к демократическим институтам США", уточняется в сообщении.

В предупреждении американцам советуют получать информацию из "надежных источников", таких как официальные правительственные избирательные сайты.

Голосование по почте в США вызывает много споров. Так, президент Дональд Трамп неоднократно предупреждал, не приводя доказательств, что эта практика изобилует мошенничеством и что демократы будут использовать голосование по почте для фальсификации выборов. В связи с этим он даже поднимал вопрос о переносе президентских выборов, чтобы избежать голосования по почте.

США ФБР CISA

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