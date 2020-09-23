Вертолет разбился неподалеку от базы ВВС "Эль-Джуфра" в Ливии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в среду недалеко от военной базы "Эль-Джуфра" в центральной части Ливии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Оно приводит слова пресс-секретаря командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерала Абдулхади Дыраха. По его утверждениям, на борту вертолета находились бойцы российской ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

Никаких других деталей инцидента Дырах не привел, отмечает агентство.