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Вертолет разбился неподалеку от базы ВВС "Эль-Джуфра" в Ливии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в среду недалеко от военной базы "Эль-Джуфра" в центральной части Ливии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Оно приводит слова пресс-секретаря командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерала Абдулхади Дыраха. По его утверждениям, на борту вертолета находились бойцы российской ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

Никаких других деталей инцидента Дырах не привел, отмечает агентство.

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