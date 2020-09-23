МИД РФ обвинил США в проведении политики "оттеснения России"

Так на Смоленской площади высказались об идее США создать коалицию против "Северного потока 2"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия осуждает идею США о коалиции против "Северного потока 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эти "коалиционные" игры нам совершенно понятны, они вызывают отторжение, мы их осуждаем. Ничего, кроме привнесения дополнительной напряженности в международные отношения, возникновения искусственных разделительных линий, в данном случае в Европе, эта политика нынешней администрации США не несет", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Он отметил, что у США все коалиции "против чего-то", у них нет позитивной повестки дня. "Они проталкивают на европейский рынок свой неконкурентоспособный сжиженный газ, они по геополитическим мотивам пытаются лишить европейских потребителей и экономических операторов возможности получать выгоды от понятного, прозрачного и нацеленного на перспективу сотрудничества с нами", - добавил замминистра.

"В этом прослеживается определенная геополитика, которую можно охарактеризовать словами "оттеснение России"", - подчеркнул Рябков.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что "Северный поток 2" не будет достроен и сообщил, что Вашингтон создает коалицию по противодействию этому проекту.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.