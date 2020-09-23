Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:00Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

МИД РФ обвинил США в проведении политики "оттеснения России"

Так на Смоленской площади высказались об идее США создать коалицию против "Северного потока 2"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия осуждает идею США о коалиции против "Северного потока 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эти "коалиционные" игры нам совершенно понятны, они вызывают отторжение, мы их осуждаем. Ничего, кроме привнесения дополнительной напряженности в международные отношения, возникновения искусственных разделительных линий, в данном случае в Европе, эта политика нынешней администрации США не несет", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Он отметил, что у США все коалиции "против чего-то", у них нет позитивной повестки дня. "Они проталкивают на европейский рынок свой неконкурентоспособный сжиженный газ, они по геополитическим мотивам пытаются лишить европейских потребителей и экономических операторов возможности получать выгоды от понятного, прозрачного и нацеленного на перспективу сотрудничества с нами", - добавил замминистра.

"В этом прослеживается определенная геополитика, которую можно охарактеризовать словами "оттеснение России"", - подчеркнул Рябков.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что "Северный поток 2" не будет достроен и сообщил, что Вашингтон создает коалицию по противодействию этому проекту.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Рябков МИД РФ США Северный поток 2 Майк Помпео

Новости по теме

Новости

Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

Столкнувшееся с российским кораблем судно задержано властями Дании

Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании

Навальный попал в больницу

Навальный планирует пройти курс физиотерапии после выписки

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором
Навальный попал в больницу

Le Monde узнала детали телефонной беседы Путина и Макрона о Навальном

Сноуден опроверг сообщения о готовности выплатить властям США $5 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');