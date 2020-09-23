Михаил Добкин выдвинулся на выборы мэра Харькова

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бывший депутат Верховной рады, известный харьковский и украински политик Михаил Добкин сообщил, что подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова. Он был городским головой с 2006 по 2010 год.

"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает., - написал он в своем телеграм-канале. - Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков".

Подробности он обещал представить в ближайшее время в телеэфире.

Выборы мэра пройдут в Харькове 25 октября.

Действующий городской голова, 61-летний Геннадий Кернес в сентябре перестал показываться на публике. 15 сентября он через пресс-службу сообщил, что заразился коронавирусом и у него двустороннее воспаление легких, но он не в коме.

17 сентября стало известно, что Кернеса в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite.

Несмотря на это, 23 сентября "Блок Кернеса-Успешный Харьков" на городской партконференции выдвинул Кернеса на выборы городского головы.

Кернес руководит Харьковом с 2010 года. В апреле 2014 года в него стреляли, пуля повредила позвоночник, после лечения он вернулся к работе в инвалидной коляске. В 2015 году он переизбрался городским головой.

Михаил Добкин занимал пост городского головы Харькова с 2006 года по 2010 год, пока Кернес был секретарем горсовета. Они оба были выдвиженцами "Партии регионов". В марте 2010 года Добкин стал губернатором - его назначили главой Харьковской облгосадминистрации.

В феврале 2014 года Добкин был избран сопредседателем Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт" который организовал Съезд депутатов юго-восточных регионов Украины в Харькове 22 февраля 2014 года. Съезд поставил под сомнение легитимность решений Верховной рады Украины и заявил, что юго-восточные органы самоуправления берут на себя ответственность за порядок на своей территории, и тщетно ждал выступления президента Виктора Януковича.

24 февраля Добкин заявил, что выдвинется в президенты Украины на выборы в мае 2014 года, в связи с чем оставил должность главы обладминистрации. Выборы он проиграл.

После отказа "Партии регионов" участвовать в парламентских выборах, он прошел в Раду как кандидат от "Оппозиционного блока". Он был депутатом рады с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019 года.