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В недрах Эстонии оказались большие запасы урана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Исследование эстонских ученых показало, что в недрах Эстонии содержатся большие запасы урана.

"Возьмем, к примеру, одну горную породу, черный сланец. Если выкопать весь черный сланец и отделить уран, то получится 5,6 млн тонн. Но это теория, никто его выкапывать по стране, конечно, не будет", - сказал в среду порталу телерадиовещания ERR профессор Таллинского технического университета Альвар Соесоо.

По его словам, из имеющихся в недрах Эстонии горных пород больше всего урана содержится именно в черном сланце: в одной тонне известняка – до 5 граммов урана, в 1 тонне черного сланца - 700-1000 граммов.

Запасы урана и тория в черном сланце также имеются в Швеции. "Залежи черного сланца Эстонии и Швеции, несомненно, являются крупнейшими резервуарами тория и урана в Европе", - подчеркнул Соесоо.

Он отметил, что эстонские ученые достаточно компетентны, чтобы заниматься исследованиями урана. "Наша компетенция выросла, и впервые за долгое время снова разрешены исследования в этом направлении", - сказал ученый.

Такими исследованиями сейчас занимаются как в Тартуском, так и Таллиннском техническом университете, пояснил он.

При этом, как отмечается, добыча урана не входит в планы эстонского государства.

"Исследования урана или тория пока не планируются, сейчас мы нацелены на добычу редкоземельных и используемых при производстве аккумуляторов металлов, они в данный момент представляют в мире наибольший интерес", - сообщил руководитель отдела ресурсов недр Эстонской геологической службы Тийт Каасик.

Ученые напоминают, что в советское время в Эстонии занимались производством урана, теперь эта деятельность сошла на нет.

Эстония уран

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