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В США готовы снизить среднюю квоту РФ на американском рынке урана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная квота России на американском рынке урана может снизиться с действующих 20% до 17% в рамках поправки к соглашению об антидемпинговом расследовании, следует из проекта документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США.

При этом в 2021-2027 гг. она будет на уровне или выше 20%. Так, квоту на 2021 год предлагается установить на уровне 24% от спроса, на 2022 год - 20%, на 2023 год - снова 24%, с 2024 по 2027 год - 20%, а начиная с 2028 года и до 2040 года - на уровне 15%. Таким образом, в среднем на весь период с 2021 по 2040 год квота составит около 17%, поясняется в документе.

Комментарии заинтересованных стороны к проекту Минторг США собирает до 28 сентября.

Речь идет о квотировании прямых поставок урана на американский рынок. Как сообщалось, ранее на американском рынке действовала антидемпинговая пошлина в отношении российского низкообогащенного урана, которая не позволяла поставщику - "Техснабэкспорту" - заключать прямые контракты с энергокомпаниями США. Эта пошлина регулировалась соглашением о приостановке антидемпингового расследования (СПАР). Однако в 2008 году "Росатом" и министерство торговли США подписали поправки к СПАР, которые дали "Техснабэкспорту" возможность постепенно увеличивать долю прямых поставок урана на американский рынок (до 20% от ежегодных реакторных потребностей). Первая коммерческая поставка низкообогащенного урана из РФ в США была осуществлена в 2011 году.

Антидемпинговая пошлина в 112% была введена против российского урана на рынке США в 90-х годах. Затем, после заключения российско-американского межправительственного соглашения ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, стороны договорились приостановить антидемпинговое расследование и подписали СПАР для того, чтобы вывести из-под пошлин этот контракт.

Поправки к СПАР вносились неоднократно. Изначально соглашение было подписано в 1992 году, последняя поправка пришлась на 2008 год, ее действие истекает в текущем году.

"Техснабэкспорт" - 100%-ная "дочка" ОАО "Атомэнергопром" (входит в структуру ГК "Росатом"), занимается экспортом ядерных материалов и услуг по обогащению урана. На мировом рынке работает под брендом Tenex. В США работает зарубежная "дочка" компании - TENAM Corp.

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