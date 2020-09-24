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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
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Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19
Премьер Канады Джастин Трюдо
Фото: Reuters

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.

"Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу. Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник, 22 сентября, за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений.

"Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны", - констатировал премьер. "И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели (по коронавирусу - ИФ), они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад", - заявил он.

При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы. "Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество", - сказал Трюдо.

В своей речи премьер-министр призвал канадцев продолжать использовать защитные маски и установить правительственное приложение, которое уведомляет пользователя в случае, если тот находился в контакте с больным коронавирусом. "Вместе мы в состоянии взять под контроль эту вторую волну", - заявил политик.

СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронавируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1000.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Джастин Трюдо Канада Коронавирус

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