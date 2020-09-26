Правозащитники сообщили о задержании в Минске 11 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек задержаны в субботу на несанкционированном женском марше в Минске, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

По его данным, некоторые, в частности, активистка белорусской оппозиции Нина Багинская и журналист "Еврорадио" Юлия Мотузова, уже отпущены.

Официальных данных о числе задержанных на данный момент нет.

Как сообщают очевидцы и СМИ, к этому времени участницы марша покинули площадку у Комаровского рынка и вышли на проспект Независимости. В колонне, по разным оценкам, от ста до двухсот человек. В руках у девушек флаги, цветы и плакаты. Между тем продолжаются точечные задержания.

Днем в Минске была закрыта станция метро "Площадь Победы", позднее закрыли и станцию "Площадь Якуба Коласа". В пресс-службе минского метрополитена это пока не прокомментировали.