Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 26.09В России 1 143 571+7 523В мире 32 476 713+335 488

Правозащитники сообщили о задержании в Минске 11 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек задержаны в субботу на несанкционированном женском марше в Минске, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В миреВ Минске начались задержания протестующихВ Минске начались задержания протестующихЧитать подробнее

По его данным, некоторые, в частности, активистка белорусской оппозиции Нина Багинская и журналист "Еврорадио" Юлия Мотузова, уже отпущены.

Официальных данных о числе задержанных на данный момент нет.

Как сообщают очевидцы и СМИ, к этому времени участницы марша покинули площадку у Комаровского рынка и вышли на проспект Независимости. В колонне, по разным оценкам, от ста до двухсот человек. В руках у девушек флаги, цветы и плакаты. Между тем продолжаются точечные задержания.

Днем в Минске была закрыта станция метро "Площадь Победы", позднее закрыли и станцию "Площадь Якуба Коласа". В пресс-службе минского метрополитена это пока не прокомментировали.

Инаугурация Александра Лукашенко

6
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Минск

Новости по теме

Новости

В Минске начались задержания протестующих

В Минске начались задержания протестующих

Компания SpaceX отложила запуск партии интернет-спутников Starlink

Катастрофа Ан-26 на Украине

На месте крушения Ан-26 на Украине нашли тела всех погибших

Взрывы в Бейруте

В Ливане провалились попытки сформировать новое правительство

Катастрофа Ан-26 на Украине

Число погибших в крушении Ан-26 на Украине увеличилось до 26 человек

Катастрофа Ан-26 на Украине

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом
Катастрофа Ан-26 на Украине

Командир разбившегося Ан-26 запросил посадку за пять минут до крушения

Катастрофа Ан-26 на Украине

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');