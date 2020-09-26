Белорусской правозащитнице Рабковой предъявили обвинение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявили обвинение по уголовной статье.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску, ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности).

Рабкова была задержана 18 сентября.

В МВД сообщали, что у нее дома прошел обыск.