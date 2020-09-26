В Лондоне на акции против COVID-ограничений произошли стычки с полицией

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В центре Лондона во время акции протеста против коронавирусных ограничений произошли столкновения с полицией, передает телеканал BBC News.

Полицейские пустили в ход дубинки после того, как протестующие начали бросать в них бутылки. Пострадали как минимум трое участников протеста и четверо офицеров. Нескольких активистов задержали.

Между тем агентство Associated Press сообщает, что полиция прервала акцию через три часа после начала выступлений перед собравшимися, так как участники не соблюдали социальную дистанцию и другие правила в условиях распространения коронавируса.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах ввести новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Предложенные ограничения предполагают, в частности, бары и рестораны должны закрываться в 22:00, а работники по возможности должны перейти на "удаленку". В настоящее время собираться вместе разрешается не более чем шести людям.