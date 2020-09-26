Джонсон объявил о крупном взносе Лондона в фонд распределения COVID-вакцины

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, объявил о том, что Лондон внесет более 570 млн фунтов стерлингов в фонд COVAX, в задачу которого входит распределение вакцины по всему миру.

"Великобритания уже является крупнейшим донором в коалиции по изысканиям вакцины, поскольку мы знаем, что в безопасности не будет никто, пока безопасность не будет всецелой. Именно поэтому я объявляю о том, что Великобритания внесет 571 млн фунтов в COVAX, из этой суммы 500 млн фунтов будет предоставлено развивающимся странам, чтобы они могли защитить себя", - заявил Джонсон.

Он напомнил, что "Великобритания уже является крупнейшим донором Всемирного альянса по вакцинам, оказав содействие в сборе почти девяти миллиардов долларов в июне на вакцинацию 300 млн детей от смертельных болезней".

По его словам, этот альянс "также готов заняться распределением вакцины и от COVID-19".

Джонсон выступил за открытость данных о вакцинах против COVID-19. "Было бы неверно рассматривать поиски вакцины как соревнование ради того, чтобы добиться узконациональных преимуществ, аморально пытаться вырваться вперед, получая результаты исследований тайными методами", - сказал он.

"Здоровье каждой страны зависит от того, будет ли весь мир иметь доступ к безопасной и эффективной вакцине, и Великобритания сделает все, чтобы этого добиться", - добавил Джонсон.

При этом он напомнил, что "британские эпидемиологи назвали первое лекарство, эффективное при COVID-19 - дексаметазон, которое снижает риск смерти более чем на треть для пациентов на аппаратах ИВЛ". Он отметил, что "Великобритания немедленно поделилась этим открытием с миром".

Джонсон призвал страны мира выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19. "Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - сказал он.

При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес. "Я вовсе не хочу обвинять какую-либо страну или правительство или набирать очки, я просто, как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", - отметил он.