Сайты белорусских госканалов взломали хакеры

Некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео несанкционированных протестов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На сайты белорусских госканалов "Беларусь 1" и ОНТ совершена хакерская атака, некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео несанкционированных протестов, которые были сняты негосударственными СМИ и телеграм-каналами.

"Онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих", - сообщил портал tut.by в субботу. Позже он сообщил о похожих изменениях в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

В Telegram-канале группировки хакеров, которые называют себя "Кибер-партизанами", появилось сообщение, свидетельствующее о причастности к инциденту.

В данный момент сайт Белтелерадиокомпании не работает, сайт ОНТ открывается, но онлайн-вещание недоступно. В распоряжении агентства "Интерфакс" есть фото, свидетельствующие о том, что хакерская атака могла иметь место, в частности, на онлайн-вещание ОНТ. "Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

Пресс-службы Белтелерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.