Телеканал "Беларусь 1" восстановил онлайн-вещание

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Онлайн-вещание телеканала "Беларусь 1" после хакерской атаки восстановлено, сервис ОНТ пока недоступен.

На интернет-ресурсе национальной государственной телерадиокомпании, куда входит телеканал "Беларусь 1", онлайн-вещание восстановлено. На сайте ОНТ сообщается, что этот "сервис пока недоступен".

Как сообщалось, в субботу вечером на сайты белорусских госканалов "Беларусь 1" и ОНТ совершена хакерская атака. Некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео несанкционированных протестов, которые были сняты негосударственными СМИ и телеграм-каналами.

"Онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих", - сообщил портал tut.by в субботу. Позже он сообщил о похожих изменениях в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

В Telegram-канале группировки хакеров, которые называют себя "Кибер-партизанами", появилось сообщение, свидетельствующее о причастности к инциденту.

В распоряжении агентства "Интерфакс" есть фото, свидетельствующие о том, что хакерская атака могла иметь место, в частности, на онлайн-вещание ОНТ. "Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования", - сказала агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

Пресс-службы Белтелерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.