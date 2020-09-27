Иудеи отмечают День искупления - Йом-Кипур

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье вечером у иудеев наступает важнейший день года - Йом-Кипур, известный как День искупления.

Согласно иудаизму, именно в этот день, на десятые сутки иудейского Нового года, господь окончательно решает судьбу человека в наступившем году. По этой причине в Йом-Кипур принято каяться и поститься, отказываясь от еды, воды, умывания, умащения тела, ношения кожаной обуви и супружеской близости.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода накануне Дня искупления призвал единоверцев выдержать своего рода духовный карантин. "Когда мы начинаем постигать божественную мудрость, изучая Тору, начиная практически исполнять заповеди, то в какой-то момент картина мира становится яснее, а слово запрет перестает быть страшным, плохим и несовременным. Ведь запреты существуют не для того, чтобы разрушать нашу жизнь, но, наоборот, чтобы ее сберечь, оградив от губительных сил. Совсем недавно весь мир стал свидетелем того, какими спасительными могут быть ограничения, и того, каким трагическим образом может обернуться игнорирование правил", - говорится в обращении Бороды.

По его словам, в этом году Йом-Кипур иудеи будут с особой силой просить всевышнего о прощении грехов, избавлении мира от пандемии и экономических потрясений. "Мы также должны понимать, что многое зависит от нас самих, и для того, чтобы жить в гармоничном, добром обществе, нам необходимо стараться соответствовать высокому замыслу Творца и следовать истинным, а не ложным целям!" - напутствовал Борода членов иудейской общины.