Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10Заразились
на 15.05В России 4 931 691+8 790В мире 161 894 208+718 060

Иудеи отметят 3333-ю годовщину дарования десяти заповедей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шавуот, или праздник дарования Торы начнут отмечать в воскресенье вечером иудеи всего мира.

Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха - дня исхода из Египта. Считается, что в день Шавуот, когда евреи вышли в долгое странствие к земле обетованной, Бог дал им десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях.

В нынешнем году годовщина дарования Божественных заповедей уникальна: со времени этого исторического события исполняется 3333 года. Как отметил в обращении к иудеям президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, этот день изменил ход истории и навсегда утвердил на земле ценность веры в единого бога, ценность человеческой жизни, незыблемость нравственных и этических установок. По словам Бороды, в момент откровения на горе Синай "Всевышний будто соединил небо и землю, наделив человека способностью привносить святость в материальный мир". Раввин особо отметил, что обращение Бога, записанное в скрижалях Завета, было обращено не только ко всему еврейскому народу, но и каждому человеку в отдельности: "Все десять заповедей даны в повелительном наклонении единственного рода: "почитай отца и мать", "не убей", "не укради".

"Поэтому мы не можем сказать, что в духовном плане не способны на исполнение тех или иных заповедей, переложить свою личную ответственность на "общество" или заявить, что помощь ближнему - задача для других, "более святых" людей. Но мы все одинаково сильны и имеем равный потенциал святости, и когда каждый понимает и принимает это, то мы все вместе способны выстраивать гармоничное общество, общество, основанное на Божественном законе", - считает раввин.

В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".

В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.

Иудаизм

Новости по теме

Новости

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

РФ предложила Москву в качестве площадки для переговоров ближневосточных стран

Что произошло за день: суббота, 15 мая

США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ

США после авиаудара Израиля потребовали обеспечить безопасность СМИ

Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Египет открыл КПП на границе с сектором Газа для раненых палестинцев

Пандемия коронавируса

Португалия откроет границы туристам из почти всех европейских стран

Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля

Сирены тревоги сработали в городах центральной части Израиля

В Белоруссии заявили о готовности к экспорту электроэнергии с БелАЭС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');