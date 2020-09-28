США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

Американский военный смотрит из окна наблюдательной башни посольства США в Багдаде (архив) Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти США уведомили Ирак, что могут закрыть посольство в Багдаде, если нападения на персонал не прекратятся, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, госсекретарь США Майк Помпео сообщил премьер-министру Ирака Мустафе аль-Каземи о плане США по закрытию посольства.

Неназванный иракский чиновник уточнил, что американские власти попросили правительство Ирака применить силу против ополченцев. Они указали, что если соответствующие шаги будут предприняты, то посольство США, возможно, не будет закрыто.

Как заявил источник издания, процесс закрытия посольства займет 90 дней, что даст администрации президента США Дональда Трампа время на пересмотр решения.

Газета отметила, что пока неясно, одобрил ли Белый дом окончательно решение о закрытии.

Высокопоставленный чиновник в офисе аль-Каземи заявил, что иракский премьер-министр работает над получением поддержки от европейских партнеров, чтобы убедить США остаться для предотвращения угрозы стабильности в Ираке.

В свою очередь, пресс-секретарь аль-Каземи Ахмед Мулла Талал выразил надежду, что США "пересмотрят" свое решение.

"Есть преступные группировки, которые пытаются пошатнуть эти отношения, и закрытие посольства пошлет им негативный сигнал", - сказал он.

Тем временем представитель госдепа сообщил, что департамент не комментирует "частные дипломатические беседы Помпео с иностранными лидерами", но добавил, что США выразили озабоченность по поводу нападения на посольство поддерживаемых Ираном боевиков.

В этом году два американских, один британский и несколько иракских военнослужащих были убиты в результате нападений, совершенных ополченцами, поддерживаемыми Ираном.