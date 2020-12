Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Багдаде

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападением на посольство США в Багдаде стоит Иран.

"Наше посольство в Багдаде получило удары в воскресенье несколькими ракетами. Три ракеты не смогли стартовать. Угадайте, откуда они были: из Ирана. Теперь мы слышим разговоры о новых нападениях на американцев в Ираке", – написал Трамп в твиттере.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M