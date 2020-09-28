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В Молдавии сообщили об антирекордах по заражению и смертям от COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Третью неделю подряд Молдавия обновляет антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, представленные в понедельник пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Согласно сообщению, за неделю зарегистрировано 4 279 случаев заболевания COVID-19, 84 человека скончалось. Почти каждый день на прошлой неделе обновлялись антирекорды по числу заражений. Также был установлен антирекорд по количеству смертей за один день - 19 случаев. В субботу, 26 сентября, зарегистрировано наибольшее количество случаев за все время проведения тестирования - 868 за один день.

Неделей ранее также были установлены антирекорды - 3 618 случаев заражения, 80 смертей.

"В настоящее время в республике зарегистрировано 50 875 случаев заражения, 37 842 человека вылечились, 1 287 скончались. В республике насчитывается 11 746 активных случаев", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе государственные и частные лаборатории незначительно увеличили количество проводимых тестов на COVID-19. В будние дни проводится около 2,5 тыс. тестов в день, а в выходные, когда частные лаборатории не работают - около 1 тыс. При этом в Молдавии регистрируется высокий уровень положительных результатов тестов - от 20% до 30%.

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что лаборатории способны увеличить количество проводимых тестов до 5 тыс. в день, однако в настоящее время на практике эти планы пока не реализованы. Всего с марта 2020 года в стране проведен 275 371 тест, включая повторные, которые делаются после выздоровления пациентов.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Молдавия Коронавирус

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