Белорусский оппозиционер Знак объявил голодовку после предъявления обвинения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Члену Координационного совета в Белоруссии Максиму Знаку предъявлено обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. С пятницы он объявил голодовку.

"Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все также состоит в преследовании за выражение мнения", - заявил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, чьи слова приводит белорусский портал TUT.By.

"В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО, - сказал защитник.

Лаевский добавил, что по словам Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО "одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране".

"Как пояснил Максим Знак, отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их, - подчеркнул защитник.

Как сообщалось, Знак подозревается по статье 361 УК Белоруссии (Публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или интернета). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Знак являлся адвокатом Виктора Бабарико, который баллотировался в президенты Белоруссии на выборах, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Знак также является членом президиума Координационного совета, который создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Вместе с ним были задержаны член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

По мнению следствия, члены Координационного совета совершали действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь".