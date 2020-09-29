Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе идет война

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе можно называть войной.

"Это, конечно же, корректная формулировка. Идет война, есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих", - заявил Пашинян в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он вновь заявил, как ранее уже делали армянские официальные лица, что турецкие военные находятся на территории Азербайджана и руководят военными действиями.

"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. По нашей информации, они ищут повод, чтобы ввести свои войска в Нахичевань", - сказал Пашинян.

По словам премьера Армении, "есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии".

"Нужно констатировать, и Азербайджан должен принять эту формулу, что нет военного решения для нагорнокарабахской проблемы", - констатировал Пашинян.