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Минздрав Казахстана предложил приостановить возобновление полетов за рубеж

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана предлагает отложить возобновление авиасообщений с зарубежными странами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в иностранных государствах.

"Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения коронавирусной инфекции, предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства в среду.

Также Минздрав рекомендует не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми уже возобновлено авиасообщение, и сократить число полетов в Турецкую Республику.

Казахстан

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