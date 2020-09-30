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Азербайджан оценил максимальные потери Армении в боях в 2300 солдат

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВС Армении с 27 сентября в боях против Азербайджане потеряли убитыми и раненными до 2,3 тыс. военных, большое число военной техники.

"С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 тыс. убитыми и раненными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, азербайджанские военные за время боев уничтожили 6 командных пунктов противника, 5 складов с боеприпасами, до 50 противотанковых средств, 55 единиц автотехники.

"Также выведена из строя установка С-300, размещенная на территории Шушакянд Ходжавендского района", - отмечает Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что утром 30 сентября ВС Армении предприняли попытку контратаки с целью вернуть утраченные позиции в Магадизском направлении. "Однако, эта попытка противника пресекается, азербайджанские военные перешли в ответную контратаку. В настоящее время бои продолжаются вдоль всей линии фронта", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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