Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В мессенджере Telegram можно будет писать комментарии к постам в некоторых каналах, сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что функция добавляется в среду и будет доступна после обновления приложения.
Комментарии к постам будут похожи на групповой чат, который прикреплен к каналу. При этом пользователи смогут оставлять комментарии в виде аудиосообщений, стикеров и GIF-изображений, если это будет разрешено администраторами конкретных каналов.