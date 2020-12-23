Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - C 2021 года сервис Telegram начнет монетизироваться, предложив новые платные функции "для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями", объявил создатель мессенджера Павел Дуров. Для обычных пользователей мессенджер останется бесплатным, пообещал он.

Он объяснил, что аудитория Telegram приблизилась к 500 миллионам активных пользователей, расходы компании на серверы и трафик растут, речь идет о сотнях миллионов долларов в год.

Он напомнил, что большую часть времени оплачивал счета Telegram из личных сбережений: "Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам".

"Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания "один ко многим", могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы, - заявил Дуров. - В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик".

Личные и групповые чаты останутся без рекламы, пообещал бизнесмен.

По его словам, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Если некие художники предложат платные стикеры с расширенными возможностями, они также "получат часть дохода", продолжил Дуров. В компании хотят, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram "процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса".

Дуров заверил, что продавать Telegram не собирается, чтобы сервис сохранил свою независимость.