Белорусские НПЗ в октябре закупят почти всю необходимую нефть в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Поставки нефти на белорусские НПЗ в октябре 2020 года составят 1,7 млн тонн, в том числе 1,65 млн тонн составят поставки из России, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре 2020 года планируется в объеме 1,7 млн тонн, в том числе 1,65 млн тонн российской нефти, включая 80 тыс. тонн по железной дороге. В целях дозагрузки октябрьских мощностей в сентябре закуплена одна танкерная партия азербайджанской нефти", - сказал Тищенко.

Ранее в четверг "Транснефть" сообщила, что поставки нефти трубопроводным транспортом из России в Белоруссию в октябре составят 1,57 млн тонн против 1,46 млн тонн в сентябре.

Ранее также сообщалось, что в конце сентября Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) отправила в Белоруссию новую партию с азербайджанской нефтью. По данным "Белнефтехима" прибытие танкера с азербайджанской нефтью в порт "Южный" ожидается 5-7 октября. Во второй половине октября эта нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Концерн "Белнефтехим" 13 августа сообщал, что белорусские НПЗ в 2020 году планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году. Снижение объемов нефтепереработки в Белоруссии связано с отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале 2020 года. В связи с этим Белоруссия начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

До 2020 года Россия оставалась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.