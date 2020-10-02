Трамп подписал указ о мерах против ряда стран за недостаточную борьбу с торговлей людьми

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении ряда стран, которые, как считают в Соединенных Штатах, прикладывают недостаточно усилий для борьбы с торговлей людьми, сообщает Белый дом.

"Я определяю, что Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь правительствам Бурунди, Китая, Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Эритреи, Ирана, Никарагуа, России и Сирии на 2021 финансовый год (с 1 октября - ИФ) до тех пор, пока правительства этих стран не выполнят минимальные стандарты закона ("Акт о защите жертв траффикинга" 2000 года - ИФ) или не предпримут значительных усилий для приведения себя в соответствие с минимальными стандартами", - говорится в указе Трампа.

Помимо прочего, в документе содержится распоряжение представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития "голосовать против и прилагать все усилия для отказа в любом кредите или ином использовании средств соответствующего учреждения" для правительств перечисленных стран. Исключением из этого пункта также стали гуманитарная помощь, помощь, связанная с торговлей, а также помощь "в целях развития, которая непосредственно удовлетворяет основные потребности человека, не управляется правительством этих стран и не приносит никакой выгоды этому правительству".

При этом правительство США готово сделать "частичные исключения" для программ по борьбе с коронавирусом и вирусом Эбола, а также проектов, направленных на "удовлетворение минимальных стандартов искоренения торговли людьми".