Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34 млн человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8:00 пятницы достигло 1 017 129 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета число инфицированных в мире составило 34 157 176 человек, вылечились 23,7 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированных случаев COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

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В Соединенных Штатах выявлено 7 307 822 случая заражения, скончались 207 655 человек, вылечились 2,86 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где Минздравом страны зафиксировано на утро пятницы 6 390 798 заболевших при 99 730 случаях летального исхода и 5,27 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 847 092, умерли 144 680 человек, вылечились 4,2 млн.

По данным университета, в мире на 1 млн жителей планеты от коронавируса скончались 4 393 человека, в США на 1 млн населения зафиксировано 22 175 летальных исходов, Индии - 4 640, Бразилии - 22 935.