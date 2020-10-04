В Киргизии состоятся выборы в парламент страны

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье, 4 октября, в Киргизии пройдут выборы в парламент страны. Политические партии завершили агитационную кампанию в субботу.

Голосование пройдет на 2 тыс. 475 избирательных участках, 45 из которых находятся за рубежом.

Выборы в парламент Киргизии проводятся в условиях санитарно-эпидемиологической безопасности.

По данным ЦИК Киргизии, в день голосования на избирательных участках будет организован бесконтактный температурный контроль и социальная дистанция, членов участковых избирательных комиссий и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты, в помещениях для голосования будет проводиться регулярная санитарная обработка.

Согласно утвержденному графику ЦИК, избирательные участки в стране откроются в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск). Всего зарегистрировано 3,5 млн избирателей, за рубежом - 32,5 тыс.

В выборах в парламент страны принимают участие 16 политических партий: "Ата-Мекен" (Отечество), "Бир Бол" (Будь един), "Биримдик" (Единство), "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан), "Замандаш" (Современник), "Кыргызстан", "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан), "Мекенчил" (Патриот), "Мекен Ынтымагы" (Единство нации), "Ордо" (Орда), Партия ветеранов войны в Афганистане, Партия социал-демократов, "Республика", "Реформа", "Чон казат" (Великий поход), "Ыйман нуру" (Луч совести).

Киргизские политологи полагают, что в состав нового парламента страны смогут попасть до семи политических партий. Наиболее высокие шансы у провластных партий "Биримдик", "Мекеник Кыргызстан" и "Кыргызстан", в меньшей степени у "Замандаш", где в списках кандидатов представлено большое количество бывших и действующих чиновников Киргизии.

Эксперты отмечают, что эти выборы отличаются от предыдущих отсутствием пропрезидентской партии, однако в списках кандидатов от "Биримдик" значится родной брат главы государства Сооронбая Жээнбекова - Асылбек Жээнбеков, который с 2011 по 2015 годы занимал пост спикера законодательного собрания и является действующим депутатом.

К числу оппозиционных партий, которые имеют шансы получить депутатские мандаты, политологи относят "Республику", "Ата-Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол", "Реформу".

Лидер партии "Республика" Мирлан Жеенчороев во время теледебатов заявил, что в случае попадания партии в состав нового парламента, он планирует выдвинуть кандидатуру бывшего кандидата в президенты Киргизии и экс-лидера "Республики" Омурбека Бабанова на пост премьер-министра Киргизии.

Сам Бабанов, который неоднократно заявлял, что ушел из политики, 2 октября на своей официальной странице в социальной сети призвал граждан "не продавать голоса" и прийти на избирательные участки 4 октября.

"Я не смог больше молчать, стоять в стороне - не мой принцип, меня тревожит, какой будет парламент. Пришло время перемен, пора не просто задуматься, а кардинально менять. Я верю, вы поддержите меня и проголосуете за партию "Республика", - заявил Бабанов.

Киргизский политолог Марс Сариев сообщил "Интерфаксу", что "Республика" имеет большие шансы попасть в состав нового парламента и обеспечить Бабанову пост премьер-министра.

Вместе с тем эксперт считает, что в Киргизии после подведения итогов голосования возможны уличные протесты.

"Вероятность протестов оппозиции после выборов в случае непопадания в парламент большая. Аутсайдеры будут, политические партии "Чон казат", Реформа, "Бир бол", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан" будут протестовать, в случае непопадания в парламент", - заявил Сариев.

В свою очередь бывший премьер-министр Киргизии Фелик Кулов сообщил агентству, что избирательный процесс в республике всегда сопровождается протестами.

"Политическая культура у нас еще не очень высокая, поэтому идут перехлесты. Если в парламент Киргизии пройдет только три партии, это приведет к сильному напряжению в обществе и дестабилизации обстановки", - сказал Кулов.

"Идет конкурентная борьба, местами очень жесткая, доходит до рукоприкладства. Недовольство после выборов, конечно, будет. Уже началось нагнетание обстановки. Одна из точек напряжения может проявиться из-за подкупа избирателей. Многие люди открыто признают, что не будут голосовать за ту партию, у которой взяли деньги. Это приведет к внутренним конфликтам или митингам. Если люди все же проголосуют за те партии, которые занимаются подкупом избирателей, в парламент пройдет не больше трех политорганизаций, что в свою очередь приведет к сильному напряжению в обществе и дестабилизации обстановки", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что весь личный состав министерства со 2 октября по 6 октября перешел на усиленный вариант несения службы.

"Сотрудники милиции будут дежурить на всех избирательных участках страны. Милиционеры прошли подробный инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на месте дежурства и будут обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты" - заявил представитель МВД.

Он подчеркнул, что в случае проведения на территории страны несанкционнированных акций и митингов сотрудники внутренних дел "готовы дейстововать в рамках закона и пресечь любые противозаконные действия".

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в минувшую субботу в интервью киргизскому "Биринчи Радио" (Первое радио) заявил, что исход выборов в парламент Киргизии предсказать невозможно.

"Невозможно точно предсказать исход предстоящих выборов. Конечно, будут фавориты выборной гонки, но предугадать, кто победит, невозможно. Узнаем завтра, когда откроются урны", - заявил Жээнбеков.

Он подчеркнул, что "развитие возможно только тогда, когда есть конкуренция". "Сейчас мы создали условия для политической конкуренции. Могу сказать, что это сделано", - сказал глава государства.

Жээнбеков отметил, что после окончания выборов в парламент необходимо привлечь на госслужбу молодых политиков, которые проявили себя во время предвыборной агитации, но чьи партии проиграли выборы.

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов.

Согласно закону о выборах депутатов парламента республики, в распределении мандатов могут участвовать только партии, набравшие 7% и более голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны и городах Бишкек и Ош.