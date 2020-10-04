В Киргизии завершилось голосование на выборах в парламент
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.
Избирательные участки в республике были открыты в 08:00 (05:00 по Москве) и закрылись в 20:00 (17:00 по московскому времени).
Выборы в парламент Киргизии прошли в условиях санитарно-эпидемиологической безопасности. Для обеспечения общественного порядка весь личный состав МВД - свыше 11,5 тыс. сотрудников - с 2 октября по 6 октября был переведен на усиленный вариант несения службы.
Согласно данным ЦИК Киргизии, всего зарегистрировано 3,5 млн избирателей, за рубежом - 32,5 тыс. Выборы проходили с использованием автоматизированной системы голосования, все избирательные участки в Киргизии оборудованы автоматически считывающими результат урнами.
После подведения предварительных итогов голосования на основе автоматизированной системы, члены избирательных комиссий проведут ручной подсчет бюллетеней, окончательный результат должен быть объявлен в течение 20 календарных дней после дня голосования.
По данным на 18:00 (15:00 по Москве), 1 млн 594 тыс. 763 или 45,26% избирателей приняли участие в выборах.
Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе.
Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов, вне зависимости от набранных голосов.
Согласно закону о выборах депутатов парламента республики, в распределении мандатов могут участвовать только партии, набравшие 7% и более голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны и городах Бишкек и Ош.
В законе не предусмотрен порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.