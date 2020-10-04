В Киргизии завершилось голосование на выборах в парламент

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

Избирательные участки в республике были открыты в 08:00 (05:00 по Москве) и закрылись в 20:00 (17:00 по московскому времени).

Выборы в парламент Киргизии прошли в условиях санитарно-эпидемиологической безопасности. Для обеспечения общественного порядка весь личный состав МВД - свыше 11,5 тыс. сотрудников - с 2 октября по 6 октября был переведен на усиленный вариант несения службы.

Согласно данным ЦИК Киргизии, всего зарегистрировано 3,5 млн избирателей, за рубежом - 32,5 тыс. Выборы проходили с использованием автоматизированной системы голосования, все избирательные участки в Киргизии оборудованы автоматически считывающими результат урнами.

После подведения предварительных итогов голосования на основе автоматизированной системы, члены избирательных комиссий проведут ручной подсчет бюллетеней, окончательный результат должен быть объявлен в течение 20 календарных дней после дня голосования.

По данным на 18:00 (15:00 по Москве), 1 млн 594 тыс. 763 или 45,26% избирателей приняли участие в выборах.