Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 03.10В России 1 204 502+9 859В мире 34 826 671+244 070

Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах в парламент страны, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье.

"Жээнбеков проголосовал на выборах депутатов парламента Киргизии. Глава государства выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1327 в Бишкеке, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий №5", - говорится в сообщении.

"Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных", - заявил Жээнбеков, которого цитирует его пресс-служба.

Жээнбеков отметил, что в ходе избирательной кампании "не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции".

Президент поблагодарил представителей СМИ за объективное и всестороннее освещение кампании.

"Благодаря вашей работе мы еще раз убедились в том, что у нас сильное гражданское общество, неограниченная свобода слова. Я, как президент, выполнил все свои обязательства, чтобы эти выборы были открытыми и справедливыми", - подчеркнул он.

"Каждый из нас должен прийти на избирательный участок и сделать свой политический выбор. Мы сегодня будем в центре внимания международного сообщества. Уверен, что мы покажем высокую гражданскую активность и политическую культуру. Для всех нас интересы страны превыше всего", - добавил Жээнбеков.

Избирательные участки на территории Киргизии открылись в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск). Голосование проходит на 2 тыс. 475 избирательных участках, 45 из них находятся за рубежом. В выборах в парламент страны принимают участие 16 политических партий.

Новости

Трамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровления

Боевики убили шестерых полицейских в Мексике

Степанакерт остался без электричества после обстрела

Что произошло за день: суббота, 3 октября

Пандемия коронавируса

Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием

Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о взятии села Мадагиз азербайджанской армией

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян счел геноцид армян целью обострения конфликта в НКР

Пашинян счел геноцид армян целью обострения конфликта в НКР
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване сообщили о стягивании Азербайджаном военной техники к границе Армении

Заболевшего коронавирусом Порошенко отправили в больницу

Заболевшего коронавирусом Порошенко отправили в больницу

Лукашенко поблагодарил Гуцериева за инвестиции в белорусскую деревню

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');