Правозащитники насчитали более 110 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более 110 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Задержания зафиксированы в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске.

Согласно данным "Весны", в течение воскресенья, 4 октября, в разных городах Белоруссии были задержаны свыше 10 журналистов и фотокорреспондентов различных изданий.

Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь сообщала, что большая часть журналистов была позже отпущена из территориальных отделений милиции.

В воскресенье, 4 октября, в Белоруссии проходили традиционные акции протеста оппозиции. Сообщалось, что в Минске в центр города были стянуты БТР, против митингующих применяли водометы. Очевидцы насчитали на манифестации в столице Белоруссии 100 тысяч человек.