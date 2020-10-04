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Более 100 тысяч человек пришли на акцию протеста в Минске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. человек в общей сложности, по оценкам наблюдателей, собрались в Минске в воскресенье на несанкционированную акцию оппозиции.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие покинули район стелы "Минск город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть активистов добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов.

Колонна протестующих занимает всю проезжую часть.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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