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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение. Больше недели Азербайджан и Армения воюют из-за Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, мирный путь лежит через выполнение резолюций Совбеза ООН.

– Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября. Это часть кредита в 1,5 миллиарда рублей, который Россия выделила Белоруссии в сентябре. Другую часть переведут в следующем году.

– Максимальное количество человек с COVID-19 умерло в Москве с июля. Тогда же побит рекорд по количеству заразившихся вирусом. На этом фоне городская администрация вводит новые ограничения.

– Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки. Пробы показали превышение нормы по фенолам. Ситуация стала намного лучше по сравнению с тем, что было 29 сентября.

– "Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Это первое разгромное поражение "Ливерпуля" в качестве действующего чемпиона Англии. Еще один большой клуб "Манчестер Юнайтед" проиграл свой матч со счетом 1:6.

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