Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (на переднем плане) Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен с утверждением, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения.

"Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН", – сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта ведутся с 1992 года. "Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? (...) Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит".

Очередной военный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Армения и Азербайджан утверждают, что отвечают на обстрелы со стороны противника.