Более ста человек пострадали при разгоне акции протеста в Бишкеке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Более ста пострадавших обратились за медицинской помощью в результате разгона митингующих в центре Бишкека, погибших нет, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии в понедельник.

"По оперативным данным на 00:00 в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из них 40 - представители силовых структур. Двое граждан с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в Национальный госпиталь Киргизии поступили 40 человек, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших, в Чуйскую областную - семь. После оказания первичной медико-санитарной помощи они отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших.

В Минздраве добавили, что зафиксировано нападение на фельдшера Центра экстренной медицины Бишкека. С травмой головы, ушибленной раной теменной области медик госпитализирована. Разбиты две машины скорой медицинской помощи.

В свою очередь в мэрии Бишкека сообщили, что в течение длительного времени выезд и въезд в Центр экстренной медицины был заблокирован митингующими и отрядами спецназа. "Правоохранительные органы обеспечили беспрепятственный проезд карет скорой помощи. Зафиксировано нападение на две бригады скорой помощи, разбиты стекла машин. Предварительно, шесть машин "скорой" подверглись атаке неизвестных", - сообщили в столичной мэрии.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16 участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент страны. По предварительным данным, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова - Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.