Несколько человек пострадали при разгоне митинга в Бишкеке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали во время разгона митингующих в центре Бишкека.

Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев получил ранение резиновой пулей в ногу, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий в понедельник. Акаев баллотировался в новый созыв парламента от партии "Ата Мекен", которая по предварительным данным, не смогла преодолеть семипроцентный барьер. В действующем созыве он представлял Социал-демократическую партию Киргизии.

Пострадавшие есть также и среди сотрудников милиции. Одного из них увезли на карете скорой помощи.

Некоторым раненым медработники оказывают первую помощь на улице.

По предварительной информации, повреждены несколько машин патрульной службы МВД, разбиты также и частные автомобили. Демонстранты блокируют улицы мусорными баками, поджигают их.

Часть митингующих вернулись на центральную площадь и закидывают сотрудников правоохранительных органов камнями. Возникают локальные столкновения с демонстрантами, которых оттесняют светошумовыми гранатами.

Ранее МВД Киргизии призвало митингующих к порядку и потребовало разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать здание парламента, где также расположен офис президента страны.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16 участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.