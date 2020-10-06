Оппозиция Киргизии намерена отстранить от должности президента страны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция намерена отстранить действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова от должности, заявил во вторник "Интерфаксу" представитель оппозиционной национал-патриотической партии "Чон казат" ("Великий поход") Максат Мамытканов.

"Мы намерены добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой должности", - заявил Мамтканов. По его словам, оппозиционные партии настаивают на принятии новой Конституции Киргизии.

"Выборы в парламент Киргизии нужно провести заново, но только после принятия новой Конституции. Действующий Центризбирком также следует убрать, мы ему не доверяем. Сейчас мы должны решить, по какой Конституции будем это делать. Поступают предложения - ввести институт курултая. Для начала мы создадим координационный совет, который учредит координационное совещание", - сказал Мамытканов.

Беспорядки в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали, по данным Минздрава Киргизии, несколько сотен человек.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, ряд лидеров оппозиции.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Митингующие также назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Президент Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.