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Учения ОДКБ в Армении перенесены из-за коронавируса

Учения ОДКБ в Армении перенесены из-за коронавируса
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействия-2020" и учение разведподразделений "Поиск-2020 "в Армении, запланированные на конец октября, перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он сообщил, что сейчас в ОДКБ идет обсуждение места и сроков проведения запланированных ранее учений.

Между тем военно-дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что перенос учений обсуждали еще до событий в Нагорном Карабахе. "Решение принималось коллегиально за несколько недель до того, как началась эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. Оно было связано с новыми вспышками заболевания коронавирусом в государствах ОДКБ, в том числе и в самой Армении, страна была фактически закрыта", - сказал собеседник агентства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику со стороны Азербайджана.

ОДКБ призвала прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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ОДКБ

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