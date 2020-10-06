Основатель McAfee арестован по обвинению в неуплате налогов

Предприниматель арестован в Испании и ожидает экстрадиции в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Основатель McAfee Corp (компания разрабатывает решения в сфере кибербезопасности) Джон Макафи был арестован в Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США, сообщило министерство юстиции США.

Макафи был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны, откуда он планировал вылететь в Стамбул. Его ждет экстрадиция в США, сообщил Минюст.

Макафи обвиняется в уходе от уплаты налогов в период с 2014 по 2018 гг., сокрытии активов, в том числе, недвижимости, автомобиля и яхты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской прокуратуры.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в понедельник сообщила, что Макафи продвигал ICO-проекты (Initial Coin Offering) в своем аккаунте в твиттере, не уведомляя подписчиков о том, что ему платят за эти услуги. В мошеннической схеме также участвовал и его телохранитель Джимми Уотсон, утверждают в SEC.

По данным регулятора, Макафи получил более $23 млн в виде цифровых валют за продвижение ICO, хотя делал вид, что является беспристрастным и независимым, рекламируя их в твиттере. Он отрицал, что эмитенты цифровых валют платят ему, когда соответствующие вопросы поступали от некоторых инвесторов.

"Он делал ложные заявления, например, о том, что сам является инвестором в некоторые ICO, или о том, что он является консультантом некоторых эмитентов", - отмечают в SEC. Уотсон, который помогал Макафи обналичить цифровые активы, заработал порядка $316 тыс., утверждают в SEC.

"Потенциальные инвесторы в ICO имеют право знать, если людям, продвигающим размещение, платят за это, - отмечает Кристина Литтман, отвечающая в SEC за правоприменение в области киберпреступлений. - Макафи с помощью Уотсона пользовался своей известностью, чтобы прорекламировать ряд цифровых активов среди своих подписчиков, не уведомив их о своей роли оплачиваемого промоутера".

В иске, поданном SEC в окружной суд южного округа Нью-Йорка, Макафи и Уотсон обвиняются в нарушении закона о противодействии мошенничеству в сфере ценных бумаг. Регулятор требует от обвиняемых возврата полученных доходов, а также уплаты штрафа. Кроме того, SEC просит суд запретить Макафи занимать руководящие посты в публичных компаниях.

Американская прокуратура обвиняет Макафи в сокрытии доходов не только от продвижения ICO, но и от проведенных им лекций, консультаций, а также продажи прав на документальную экранизацию истории его жизни. Ему может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет за уклонение от уплаты налогов, пишет Bloomberg.

Для Макафи это не первые трудности с законом. В 2012 году он стал фигурантом дела об убийстве в Белизе, однако обвинения ему так и не были предъявлены. В прошлом году эксцентричный бизнесмен был задержан в Доминиканской республике за попытку провести в страну огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, он пытался баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах, но в марте прекратил предвыборную кампанию.

Макафи основал свою компанию – McAfee Corp. – в 1987 году. Компания была выкуплена американской Intel за $7,7 млрд в 2011 году. В 2016 году Intel продала контроль над компанией фонду прямых инвестиций TPG за $4,2 млрд.

В сентябре этого года стало известно, что McAfee планирует вернуться на открытый рынок и намерена разместить акции на бирже Nasdaq.

McAfee является поставщиком антивирусного программного обеспечения, предоставляя решения в сфере кибербезопасности, в том числе, для датацентров и облачных сервисов. У компании клиенты более чем в 180 странах мира.