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Акции McAfee завершили дебютные торги после IPO падением на 6,5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Акции американской McAfee Corp., занимающейся разработкой решений в сфере кибербезопасности, подешевели на 6,5% по итогам дебютных торгов после первичного размещения (IPO).

Компания продала 37 млн акций по цене $20 за бумагу.

При этом от размещения 30,98 млн акций было привлечено $619,7 млн, еще свыше 6 млн бумаг были проданы нынешним акционерам компании.

McAfee установила диапазон цены от $19 до $22 за акцию. Между тем акции не поднимались выше $19,5 в ходе торгов в четверг. При открытии рынка цена акций McAfee составляла $18,6. Минимальный показатель, достигнутый в определенный момент торгов, составил $18,29.

McAfee была выкуплена американской Intel за $7,7 млрд в 2011 году. В 2016 году Intel продала контроль над компанией фонду прямых инвестиций TPG за $4,2 млрд. В 2017 году миноритарную долю в компании приобрела инвестиционная Thoma Bravo.

Intel, TPG и Thoma Bravo будет иметь примерно 82,2% голосующих акций компании после IPO, отмечает MarketWatch.

McAfee является поставщиком антивирусного программного обеспечения, предоставляя решения в сфере кибербезопасности, в том числе для дата-центров и облачных сервисов. Компания имеет клиентов более чем в 180 странах мира.

McAfee

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