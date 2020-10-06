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Премьер-министр Армении провел совещание с военными в Карабахе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

"Пашинян вместе с президентом республики Арцах Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом вооруженных сил провел совещание. Командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян доложил об оперативной ситуации на фронте, нанесении контрударов в ответ на действия противника, о предстоящих шагах вооруженных сил Карабаха", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

В правительстве пояснили, что поездка Пашиняна в Карабах состоялась 5 октября.

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