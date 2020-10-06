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Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Никол Пашинян (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Карабах – это Армения.

"Да, Арцах (армянское название Карабаха - ИФ) – это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. И сегодня это так. И какие в этом проблемы? А Азербайджан желает, чтобы там не было армян. Поэтому сегодня при помощи террористов он напад на Нагорный Карабах", – сказал Пашинян, часть интервью которого BBC World News опубликовала на своей странице в фейсбуке его пресс-секретарь Мане Геворкян.

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По словам Пашиняна, "неужели кто-то предложит армянам Нагорного Карабаха, чтобы они отказались от своих корней, поскольку против них пошли террористы?"

С конца сентября в Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт. Этот регион входит в состав Азербайджана, но его населяют преимущественно армяне. Жители Нагорного Карабаха отказываются признавать власть Азербайджана и объявили независимость. Нагорно-Карабахская республика остается непризнанным государством.

Хроника 27 сентября – 06 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах

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