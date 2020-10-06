Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США отправился на карантин

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отправился на карантин после того, как коронавирус COVID-19 подтвердился у заместителя командующего Береговой охраны США Чарльза Рэя, сообщает телеканал CNN.

Милли продолжит выполнять свою работу в дистанционном формате. Взятые у него анализы на COVID-19 пока дали отрицательный результат.

По данным телеканала, помимо Милли, на карантин отправилось еще несколько членов Объединенного комитета штабов ВС США.

Рэй в последнее время несколько раз участвовал в заседаниях в Пентагона с участием других военачальников высокого ранга.

У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании на прошлой неделе подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела советник Трампа Хоуп Хикс. Кроме того, коронавирус выявили у еще ряда сотрудников Белого дома, в том числе пресс-секретаря Трампа.