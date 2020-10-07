BP усилила меры безопасности на своих объектах в Азербайджане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британская компания BP ведет работу по усилению безопасности сотрудников и объектов по проектам в Азербайджане в связи с угрозой атак со стороны армянских военных, следует из сообщения BP-Azerbaijan.

"BP сильно обеспокоена расширением военных операций за счет нацеленности (ВС Армении) на населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры в Азербайджане. Новости о нейтрализации ВС Азербайджана ракетных ударов ВС Армении вблизи нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали вызвали у нас особое беспокойство", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что безопасность всех объектов в Азербайджане, в которых оператором выступает BP, обеспечивается правительством страны. "Вместе с тем мы работаем в тесном контакте с соответствующими структурами для обеспечения безопасности наших собственных сотрудников, наших операций и всех объектов, по которым выступаем операторами в Азербайджане", - заявили в BP.

"Мы еще раз выражаем свою серьезную обеспокоенность нападениями на населенные пункты и объекты гражданской и инфраструктуры в Азербайджане и надеемся, что этот конфликт в скором времени найдет справедливое решение в рамках территориальной целостности и международно признанных суверенных границ Азербайджана", - резюмировали в компании.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что вечером 6 октября военные Армении обстреляли из системы залпового огня "Смерч" поселок Аран Евлахского района Азербайджана в нескольких десятках километров от зоны военный действий. Часть снарядов упала на территорию, по которой проходит Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, другая - в 120 метрах от нефтепровода Баку-Супса, часть - в 100 метрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По данным фактам возбуждены уголовные дела по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.