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BP в I квартале сохранила добычу газа с Шах-Дениза на прошлогоднем уровне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - BP-Azerbaijan в январе-марте 2025 года добыла с месторождения Шах-Дениз 7 млрд кубометров газа, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

За отчетный период с месторождения также добыто порядка 8 млн баррелей конденсата (снижение на 11,1%).

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 76,4 млн кубометров в сутки, или порядка 27,9 млрд кубометров в год", - отмечается в сообщении.

Затраты консорциума "Шах-Дениз" в первом квартале 2025 года в рамках разработки месторождения увеличились на 2,1% год к году - до $939 млн, в том числе эксплуатационные расходы составили порядка $726 млн (рост на 0,97%), капитальные - $213 млн (рост на 6%). Основной объем затрат пришелся на работы в рамках "Стадии-2" разработки месторождения.

Компания также сообщает, что по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в отчетный период ежесуточно транспортировалось в среднем 60,8 млн кубометров газа (в январе-марте 2024 года - 61,7 млн кубометров). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в январе-марте составили $18 млн, капитальные - $6 млн.

Как сообщалось, в 2024 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 28 млрд кубометров газа (рост на 7,7%) и 35 млн баррелей конденсата (соответствует показателю 2023 года).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (технический оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

BP ЛУКОЙЛ Шах-Дениз BP-Azerbaijan Азербайджан
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