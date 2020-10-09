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Пашинян заявил о постоянном контакте с Путиным по Карабаху

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации в Карабахе.

"Мы находимся в постоянном контакте с президентом России, и Россия играет здесь несколько ролей. Во-первых, Россия - сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Во-вторых, Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности", - сказал Пашинян Tv5Monde.

По его словам, Армения и Россия имеют стратегические, союзнические отношения в сфере безопасности.

"В этом плане Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности перед Арменией, и вчера президент России заявил, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией", - отметил Пашинян.

Армения Россия

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